Общество

Очередной антинаркотический рейд состоялся в Пскове

Более 45 запрещенных надписей, являющихся рекламой наркотиков, закрасили участники антинаркотического рейда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Все выявленные адреса и ссылки на Telegram-каналы будут направлены в Роскомнадзор для блокировки.

Организаторами рейда в рамках акции «Чистый город» традиционно стали сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области. К ним присоединились волонтеры антинаркотического движения региона и активисты «Движения первых».

Организаторы акции призывают не оставаться равнодушными и активно помогать в решении данной проблемы. Для этого достаточно сообщить о незаконных граффити, рекламирующих различные виды наркотических средств, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе».