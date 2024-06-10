Общество

Бульдог из Пскова отличился на выставке собак всех пород «Россия 2024»

Бульдог из Псковской области по кличке Филимон отличился на выставке собак всех пород «Россия 2024» в Москве. Об этом сообщила владелица питомника английских бульдогов, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: страница Юлии Пожидаевой во «ВКонтакте»

Филимон – питомец Юлии Пожидаевой. «Ко Дню России Филимон привез в Псков заслуженные награды! Крупнейшая выставка "Россия 2024", оба дня Truvor Bulls Federiko Fellini Лучший ветеран! В первый день под судейством уважаемого Владимира Шияна Филимон - BOS! Виват бульдогу, рожденному в Пскове!» – поделилась Юлия Пожидаева.

Напомним, Юлия Пожидаева и Филимон стали гостями программы «Зверьё моё» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).