Общество

Молодые судебные приставы принесли присягу в Поганкиных палатах в Пскове

В преддверии Дня России молодые сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области присягнули на верность Родине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: УФССП России по Псковской области

Торжественная церемония принятия присяги состоялась в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника.

Поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

В торжественном мероприятии приняли участие: клирик храма Успения Божией Матери от Пароменья города Пскова иерей Виталий Гук, ветеран СВО Максим Высотин и политолог, кандидат политических наук, лектор Российского общества «Знание» Андрей Маковский.

Сергей Колесников поздравил молодых сотрудников с важным в их жизни событием. «Желаю всем сотрудникам управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области успешного исполнения своих обязанностей, стойкости и выдержки в профессиональных испытаниях», - отметил главный судебный пристав Псковской области.

Также в этот день сотрудники посетили экскурсию в Поганкиных палатах и в Варлаамовской башне.

Поганкины палаты – это комплекс дворцовых построек, сооруженных в XVII веке. Первым владельцем палат был богатейший псковский купец того времени - Сергей Поганкин.

Варлаамовская башня является частью крепостных сооружений Окольного города Пскова – сложного комплекса крепостных сооружений Псковской крепости XVI в., включающего остатки более ранних укреплений. Комплекс крепостных сооружений состоит из ряда разновременных фрагментов крепостных стен. И сегодня в ней можно увидеть следы старинных боев и оборонительных систем. «Взойдя на башню, мы могли полюбоваться захватывающим видом на окрестности», - добавили в пресс-службе.