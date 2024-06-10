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Общество

Месячник антинаркотической направленности в Псковской области продлится до 30 июня

12.06.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в Псковской области продлится до 30 июня. Инициатор мероприятия — МВД России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В программе месячника - цикл мероприятий, привлекающих внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, повышающих уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления наркотиков и приобщающих подрастающее поколение к здоровому образу жизни.

В рамках месячника стартовали несколько профильных смен. Например, смена детского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец» на базе Вечерней школы города Пскова и смена в детском загородном лагере «Стремительный». На последней площадке специалисты профилактики - сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и специалисты в сфере здравоохранения организовали для ребят тематические тренинги.

Кроме того, на сборном пункте военного комиссариата Псковской области с призывниками провели профилактическую встречу, на которой будущим защитникам Родины рассказали о негативных последствиях употребления наркотиков и юридической ответственности за их распространение.

«Впереди еще много различных мероприятий. Это и фестиваль здоровья, приуроченный к празднованию Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, и антинаркотический флешмоб, спортивные состязания, акции в загородных лагерях отдыха и многое другое», - добавили в ведомстве.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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