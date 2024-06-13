Общество

Итоги проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области» подведут в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 13 июня. Он будет посвящен итогам реализации проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области».

Сколько школ региона стали участниками проекта? Легко ли формировать у подрастающего поколения экологическое мышление? Каких успехов удалось достичь команде проекта за несколько лет его реализации? Об этом и многом другом расскажут основатель проекта, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Сергей Елизаров и члены команды «Экомышления»: экоблогер, руководитель проекта «Зеленые инициативы» Светлана Бринюк; руководитель проекта «Экологичная Опочка» Елена Трегубова и куратор первичного отделения «Движения первых» в Острове Светлана Ибрагимова.

Начало брифинга в 15.15. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.