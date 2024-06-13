Общество

Псковским курсантам напомнили о последствиях употребления и распространения запрещенных веществ

Встреча курсантов 1–2 курсов с главным специалистом-экспертом управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Евгенией Пушкаревой состоялась в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Сотрудник УМВД России по Псковской области привела статистические данные о наркоситуации в регионе и напомнила курсантам о недопустимости потребления наркотических средств, курительных смесей и психоактивных веществ, а также рассказала о пагубном влиянии наркотиков и других запрещенных к распространению в Российской Федерации веществ на организм человека, об административной и уголовной ответственности за их употребление, хранение и сбыт.

Евгения Пушкарева поблагодарила курсантов за участие в волонтерской деятельности антинаркотического добровольчества и сообщила телефон доверия Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

В этот день курсантам показали фильм о вреде наркотических средств и психотропных веществ, и они приняли участие в антинаркотическом квесте.