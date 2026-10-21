От вечернего платья до необычного пиджака: в Пскове собирают истории забытых нарядов

В Пскове продолжается проект «Мне некуда это надеть», который помогает жителям по-новому взглянуть на свой гардероб, попробовать необычные образы и познакомиться с единомышленниками. Почему стоит достать давно забытую одежду и как присоединиться к проекту, Псковской Ленте Новостей рассказала его автор и руководитель Валерия Евсикова.

Платье для особого случая, необычный пиджак или туфли, которые ни разу не выходили из коробки. Почти у каждого найдётся вещь, которую очень хотелось надеть, но подходящего повода так и не было. Организаторы решили создать его сами.

«Так появилась идея проекта - дать молодым людям возможность проявить себя, поэкспериментировать с образом, познакомиться и просто классно провести время», - рассказала Валерия Евсикова.

Сейчас проходит флешмоб «Вещь с историей». Чтобы принять участие, достаточно сфотографировать свой наряд, рассказать о нём и опубликовать пост с хештегом #МнеНекудаЭтоНадеть до середины ноября. Главное, чтобы страница была открытой. Также снимок можно отправить в сообщество проекта. Возрастных ограничений нет.

Следующим этапом станет встреча со стилистом «Собери образ». Участникам подскажут, как сочетать необычную одежду с повседневной и использовать то, что уже есть в гардеробе.

Завершится проект мероприятием «Мне некуда это надеть», где можно будет показать свой образ, сделать фотографии, познакомиться с новыми людьми и посетить мастер-классы по преображению одежды.

«Здесь не нужно быть моделью, разбираться в моде или бояться чужой оценки. Достаточно желания поэкспериментировать и быть собой», - подчеркнула руководитель проекта.

Все мероприятия бесплатные, но количество мест ограничено. Точные даты, адреса и условия регистрации опубликуют в социальных сетях Псковского городского молодёжного центра. Финальную встречу планируют провести во второй половине ноября.