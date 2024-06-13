Общество

Шестой состав Общественной палаты Псковской области собрался на первое заседание

Первое заседание шестого состава Общественной палаты Псковской области проходит в правительстве Псковской области сегодня, 14 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом к новому составу обратилась первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она передала присутствующим поздравительный адрес от имени губернатора Михаила Ведерникова.

«Поздравляю с началом работы в обновленном составе. Шестой состав Общественной палаты Псковской области в очередной раз собрал достойных представителей общественных объединений области, готовых усердно работать на благо нашей области», - передала слова губернатора Вера Емельянова.

Она отметила, что впереди у шестого состава три года работы. От имени главы региона первый вице-губернатор призвала членов Общественной палаты создавать в регионе комфортные условия для позитивных изменений, особое внимание уделять военнослужащим - бойцам СВО и членам их семей.

Напомним, полномочия шестого состава началось 10 июня. Членами Общественной палаты Псковской области шестого созыва

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