Общество

В каждой третьей компании Пскова есть сотрудники на удаленке - опрос

В Пскове в каждой третьей компании (32%) есть сотрудники, которые работают удаленно. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители компаний из Пскова.

Предприятия и организации из регионов чаще нанимают сотрудников на удаленную работу, чем компании Москвы и Санкт-Петербурга (32, 30 и 28% соответственно).

Впрочем, доля сотрудников, работающих дистанционно, совсем небольшая. В 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего на удаленке оставляют айтишников, менеджеров по продажам и сотрудников финансовых отделов.

Сегодня персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, есть только в 5% компаний города.