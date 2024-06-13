Общество

Наборы на обучение по программам в IT-сфере стартуют в Псковской области

Реализация программ образования по группе специальностей «Информатика и вычислительная техника» продолжается в Псковской области. Прием учащихся в этом году ведется как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в опорном вузе региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковский государственный университет начинает принимать документы на программы высшего образования с 20 июня. Поступающие на бюджетные программы бакалавриата и специалитета по внутренним вступительным испытаниям должны подать документы до 12 июля, по результатам ЕГЭ — до 25 июля.

Поступающим без вступительных испытаний и в пределах квот на целевое обучение необходимо предоставить оригинал документа об образовании до 28 июля, абитуриентам в рамках общего конкурса — до 3 августа.

Количество бюджетных мест ограничено. На уровне бакалавриата по направлению подготовки «Математика и компьютерные науки» (сетевая программа «Прикладной анализ данных» с Московским физико-техническим институтом) предоставлено 22 бюджетных места. По направлению «Информатика и вычислительная техника» имеется 53 бюджетных места, в том числе по сетевой программе «Информатика и вычислительная техника» — 25 мест и по программе «Искусственный интеллект, робототехника, сенсорика» с Ульяновским государственным техническим университетом — 28 мест. На обучение по специализации «Прикладная информатика» (программа «Игропрактика и математическое моделирование») предусмотрено 25 бюджетных мест.

Обучение на ступени магистратуры предусмотрено по двум направлениям: «Информатика и вычислительная техника» — сетевая программа «Искусственный интеллект в автоматизации проектирования» с УлГТУ и «Программная инженерия» — сетевая программа «Искусственный интеллект и предиктивная аналитика» с Ульяновским государственным техническим университетом. На эти специализации в общей сложности предлагаются 23 бюджетных места.

Поступить в аспирантуру по направлению «Информатика и информационные процессы» бесплатно сможет только один человек.

Приемные кампании в средние специальные учебные организации по направлениям IT также стартуют в июне.

В Псковском кооперативном техникуме прием документов уже ведется. По направлению «Информационные системы и программирование» техникум предлагает 15 бюджетных мест. Определиться с поступлением следует до 15 августа.

Псковский политехнический колледж будет вести прием заявлений с 17 июня по 15 августа. В учебном заведении реализуются 2 программы в области информационных технологий: «Сетевое и системное администрирование» и «Информационные системы и программирование». На каждую предлагается по 20 бюджетных мест. Документы на обучение можно подать лично или дистанционно.

Количество бюджетных мест в Великолукском политехническом колледже по направлению «Информационные системы и программирование» («Разработчик ВЭБ и мультимедийных приложений») составляет 25. Прием документов начинается не позднее 20 июня и продлится до 15 августа. При наличии свободных мест в образовательном учреждении прием документов может быть продлен до 25 ноября.