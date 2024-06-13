Общество

Профсоюзы с начала апреля помогли расследовать четыре смерти псковичей на работе

С начала апреля руководитель инспекции труда Псковского областного совета профсоюзов Наталья Лепаловская совместно с Государственной инспекцией труда Псковской области приняла участие в расследовании шести несчастных случаев на производстве и анализе их причин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, из шести случаев четыре - со смертельным исходом и два - с причинением вреда средней тяжести.

Кроме того, Наталья Лепаловская оказала три консультации по телефону по техническому направлению деятельности.