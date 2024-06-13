Общество

Почти тысячу книг передали жители Пскова для сельских библиотек

Уже 950 книг для сельских библиотек передали жители Пскова в рамках акции «Книги – в сельские библиотеки». Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Спасибо каждому псковичу за неравнодушие и поддержку нашей акции. В общей сложности усилиями жителей Пскова, Великих Лук и Себежского района мы собрали более 2000 изданий. Акция по сбору книг продлится до 30 июня», - отметил парламентарий.

Акция организована партией «Единая Россия» и фондом «Земляки» в рамках партпроекта «Культура малой Родины».

Нужна литература для студентов, школьников и детей младшего возраста, детские журналы, книги для внеклассного чтения, литература для взрослой аудитории.

Книги (в хорошем состоянии) для библиотек до конца июня можно передать кураторам фонда «Земляки» в своем районе – их контакты для связи здесь.

Кроме того, оборудованы пункты сбора: