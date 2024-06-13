Общество

Неплательщиков алиментов не возьмут на работу в каждой третьей компании Пскова — опрос

Неплательщикам алиментов откажут в трудоустройстве в каждой третьей компании Пскова. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний из Пскова.

Недавно Госдума одобрила создание реестра должников по алиментам, предполагается сделать его открытым для всех. 7 из 10 работодателей в Пскове не откажут должнику в приеме на работу: 21% точно нет, 46% скорее не откажут. По их мнению, неплательщику необходимо дать возможность исполнить свои обязательства: «Человек должен иметь возможность зарабатывать, чтобы платить алименты».

Согласно ТК РФ, невыплата алиментов не может считаться законным основанием для отказа в трудоустройстве, однако в 11% компаний такого кандидата однозначно не примут. Еще 22% рекрутеров настроены к должникам по алиментам скорее негативно.