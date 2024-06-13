Общество

Оказывать первую медпомощь научили детей в лагере «Стремительный»

Псковские полицейские приняли участие в мероприятиях, посвященных дню безопасности, в детском оздоровительном лагере «Стремительный». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Познавательные станции от представителей различных служб полиции и представителей общественных организации вызвали у детей неподдельный интерес, отметили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали площадку «Безопасная дорога», на которой напомнили детям правила ПДД, нормы использования средств индивидуальной мобильности, особенности поведения на придомовой территории и основы безопасности при играх на детских площадках, расположенных у дорог.

Во время работы станций дети проявляли фантазию, рисовали на асфальте несуществующие дорожные знаки. После повторения полезной информации все желающие могли примерить на себя роль инспектора дорожного движения и посидеть в служебном автомобиле.

После чего ребята встретились с сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову. Детям рассказали о службе, продемонстрировали, как работает светосигнальное громкоговорящее устройство в патрульной машине. Используя его ребята призвали всех присутствующих всегда делать зарядку и вести здоровый образ жизни.

Кроме того, воспитанникам лагеря показали и спецсредства, которые используют полицейские в своей служебной деятельности.

Интерактивную правовую игру «Закон и порядок» для участников лагерной смены провела заместитель начальника правового отдела регионального УМВД подполковник внутренней службы Виктория Орлова. Кроме того, она рассказала о Конституции России, правилах поведения в общественных местах.

Дополнительно для ребят были организованы мастер-классы Псковским региональным отделением Российского Красного Креста с целью обучения основам оказания первой помощи в экстренных ситуациях, а также повышения осведомленности о правилах безопасности на дороге.

В рамках мастер-класса участники получили практические навыки оказания первой помощи при различных травмах и несчастных случаях, таких как кровотечения, потеря сознания, непроходимости дыхательных путей и остановка дыхания или сердцебиения.

Сотрудники Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» рассказали юным псковичам о дорожных знаках, правилах дорожного движения и напомнили, как важно соблюдать их.

Ребята узнали, как работают дублирующие педали и сигнально-звуковые устройства, и смогли примерить на себя сразу несколько ролей: обучающегося и мастера производственного обучения вождению.