Общество

Молодые полицейские приняли присягу в Пскове

Группы слушателей Центра профессиональной подготовки управления МВД России по Псковской области приняли присягу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Перед государственным флагом Российской Федерации в присутствии руководителей, коллег, родных и близких поступившие на службу в органы внутренних дел поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Новоиспеченных сотрудников к присяге привел начальник ЦПП УМВД России по Псковской области полковник полиции Михаил Харитонов: «Принятие Присяги молодыми сотрудниками - неотъемлемая часть вступления на этот нелёгкий, связанный со многими трудностями и опасностями путь!».

От регионального управления МВД выступил заместитель начальника полковник полиции Сергей Ащеулов. Он пожелал виновникам торжества добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи по поддержанию правопорядка и защите граждан от преступных посягательств, а также профессионального роста и верности служебному долгу.

От лица представителей старшего поколения с напутственным словом к полицейским обратился председатель Совета ветеранов ОВД Псковской области полковник милиции в отставке Николай Северинюк и подчеркнул, что главное для молодого сотрудника – как можно быстрее перенять опыт коллег, которые, в свою очередь, всегда готовы прийти на помощь новым специалистам.

Напутственные слова произнес член общественного совета при УМВД России по Псковской области, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья отец Алексий (Воронюк). Он пожелал новому поколению полицейских духовной стойкости и умения с честью преодолевать все трудности, сопряженные со службой в полиции.

На торжественном мероприятии молодые сотрудники были награждены почетными грамотами и благодарностями ЦПП УМВД России по Псковской области за выполнение особо важных и сложных задач в служебной деятельности, а также за проявленную инициативу и примерность при несении службы.

Теперь полицейские приступят к работе в различных подразделениях органов внутренних дел региона.