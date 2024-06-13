Общество

Волонтеры Псковского филиала Университета ФСИН России сдали кровь в День донора

Сотрудники Псковского филиала Университета ФСИН России пришли с семьями и курсантами на Псковскую областную станцию переливания крови 14 июня, в День донора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Вадим Ильин уверен, что важно личным примером побудить молодых людей стать участниками донорской миссии, поэтому он, не раздумывая, сдал кровь.

«В донорстве главная награда – это моральное удовлетворение, когда осознаешь, что полезен другим людям, причем жизненно необходим, поэтому донорами мы решили стать вместе с супругой», – сказал заместитель начальника курса Максим Григорьев.

Отметим, что представители Псковского филиала Университета ФСИН России во главе с начальником образовательной организации Александром Сысоевым – частые гости на станции переливания крови. По инициативе совета обучающихся второй год проходит акция «Для добра не нужен повод», количество участников которой растет, многие из них выражают желание стать донорами на постоянной основе.