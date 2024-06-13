Общество

Стартовал приём заявок на шестую смену форума «Истоки» для семей с детьми в Печорах

Стартовал приём заявок на шестую смену всероссийского форума «Истоки» для семей с детьми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

Этот образовательный заезд будет посвящён семейному волонтёрству и передаче культурного наследия из поколения в поколение. Он направлен на формирование семейных традиций и ценностей, а также на популяризацию волонтерской деятельности в сфере культурной и исторической памяти России. Заявки принимаются с 12 по 26 июня по ссылке.

Молодёжный круглогодичный историко-культурный центр «Истоки» уже второй год объединяет инициативную молодежь и молодые семьи, которые заинтересованы в изучении своей Родины, ее культуры и традиций, дает возможность получить новый опыт, знания и обрести новые знакомства.

Зарегистрироваться на участие в семейном треке могут россияне от 5 до 70 лет – члены семьи, в которых есть добровольцы, занимающиеся сохранением культурного наследия или исторической памяти, семьи военнослужащих, финалисты международной премии #Мывместе (проекты культурного сохранения наследия и патриотического воспитания), представители движений «Волонтёры Победы», «Волонтёры культуры» и участники всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе.

Участники познакомятся с особенностями добровольческих направлений, смогут включиться в движение #Мывместе, перенять существующие практики и разработать новые векторы развития и популяризации семейного добровольчества.

Шестой заезд «Семейное волонтерство: передача культурного наследия из поколения в поколение» пройдет 15–19 июля в городе Печоры на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Это один из самых крупных мужских монастырей в России с многовековой историей. В 2023 году на данной площадке был запущен круглогодичный молодёжный образовательный центр «Истоки».

Молодёжный историко-культурный форум «Истоки» был впервые запущен в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина, а уже в 2023 году состоялось открытие круглогодичного молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки» в городе Печоры. Это первый образовательный центр, в котором могут обучаться не только молодёжь, но и молодые семьи с детьми. Тематические заезды проектов центра проходят для участников СВО, историков, архивистов, работников музеев, архитекторов, художников, реставраторов, артистов, археологов, медиаспециалистов, молодых семей, активистов детских и студенческих движений и многих других.