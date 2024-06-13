Общество

Отказ от выполнения обязательных работ обернулся для псковича арестом

Нежелание отработать 20 часов обязательных работ обернулось для жителя Пскова арестом – он провел восемь суток в изоляторе временного содержания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов Псковского района находилось исполнительное производство в отношении псковича,

совершившего административное правонарушение. Мужчина не оплатил штраф и суд назначил наказание ему наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

За неоднократный отказ от выполнения работ судебный пристав-исполнитель составил протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

В ведомстве отметили, что арест не освобождает от отбывания наказания виде обязательных работ. В итоге мужчина трудоустроился, а контролировать его будут сотрудники органа принудительного исполнения.