Общество

В Псковской области простились с военнослужащими, погибшими в ходе СВО

В Псковской области простились с военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Наши войска двигаются вперед, каждый день приближая победу. К сожалению, не обходится без потерь. Герои, погибшие при исполнении воинского долга: гвардии прапорщик Даниил Иванов, младший лейтенант Роман Павлов, гвардии ефрейтор Владислав Мазеин, ефрейтор Николай Зуев, гвардии рядовой Сергей Елисеев, гвардии рядовой Сергей Федоруце, рядовой Сергей Иванов», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким. «Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим Героям», - добавил он.