Общество

Инфицированные клещи нападают на псковичей

За прошедшую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу с укусами клещей обратились 79 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

У 23 клещей, которых псковичи принесли на исследования, был выявлен положительный результат на разного рода инфекции. У 18 клещей нашли боррелиоз, у одного – эрлихиоз, у четырех – анаплазмоз. У одного человека был выявлен клещевой энцефалит, пострадавший был госпитализирован в стационар Псковской областной инфекционной больницы.

При обнаружении на теле присосавшегося клеща следует обратиться в травматологический пункт или в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу.