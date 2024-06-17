Общество

Молодые семьи с детьми приглашают узнать продолжение сказки о башнях Пскова

Послушать третью часть сказки «Вещие сны» приглашает молодые семьи с детьми Псковский городской молодёжный центр в рамках проекта «Псковская история в сказках». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Мероприятие начнётся в 14:00 у храма Варлаама Хутынского на Званице (улица Леона Поземского, 53).

Сказка познакомит участников с удивительными сновидениями Варлаамовской, Плоской и Высокой башен. У каждой из них свои тайны и загадки, и на мероприятии можно будет узнать, какие знаменательные исторические события скрыты под монументальными сооружениями.

Участие бесплатное. Для записи на мероприятие необходимо связаться с организаторами через сообщения группы Духовно-нравственного направления Молодёжного центра Пскова.