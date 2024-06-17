Общество

40 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями выявили в Псковской области за неделю

40 человек заболели острыми кишечными инфекциями в Псковской области за неделю. Об этом сообщила руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«На текущей неделе мы ниже средних многолетних показателей по заболеваемости на 13,6%. Хочется отметить, что уровень заболеваемости кишечными инфекциями в текущем году ниже, чем в доковидные времена. За пять месяцев 2024 года мы видим, что заболеваемость ниже на 23,4 %, чем в 2019 году», - сказала Елена Припутенко.

Начальник регионального отделения Роспотребнадзора отметила, что уровень заболеваемости зависит от погодных условий, поскольку теплая погода благоприятно влияет на размножение микроорганизмом.

Инкубационный период заболевания кишечной инфекцией варьируется от получаса до нескольких суток, добавила Елена Припутенко.