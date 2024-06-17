Общество

Псковичи назвали профессии, которые не подходят их детям ‑ опрос

Главные карьерные «страшилки» родителей: дворник, кассир, уборщик. Это следует из открытого опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru, в котором приняли участие матери и отцы из Пскова.

9% псковичей не хотят, чтобы их дети стали дворниками. По 7% больше всего боятся, что их наследники будут работать продавцами или уборщиками. По 6% считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских. Еще 6% по-настоящему страшит перспектива оказаться родителями блогера.

Учительской стези не хотели бы для своего ребенка 5%. Еще 5% не желают, чтобы их дети стали военнослужащими. По 3% опасаются, что подрастающее поколение устроится работать охранниками или водителями. 2% не могут представить, что их дети пополнят ряды чиновников. Еще 2% (в основном, медики) не хотят, чтобы их дети стали врачами.

Отцы больше боятся, что дети устроятся в полицию, охрану или госаппарат. Матери не хотели бы для своих чад грязной и тяжелой работы: дворниками, уборщиками и грузчиками.

Время проведения опроса: 4 мая — 10 июня 2024 года.