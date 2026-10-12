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В Великих Луках мужчина устроил дебош в суде и получил семь суток ареста

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На прошлой неделе 54-летний житель Великих Лук прибыл в городской суд на заседание по вопросу замены ранее назначенного наказания, однако вместо участия в процессе Березин решил в очередной раз привлечь к себе внимание органов правопорядка, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина нецензурно выражался и оскорбительно приставал к посетителям, из-за чего пропустил собственное слушание и был доставлен в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки для составления протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Также к Березину была применена мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде административного задержания.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что нарушитель уже многократно привлекался к ответственности за аналогичные проступки.

Судья Великолукского городского суда признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде семи суток административного ареста. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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