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117 тысяч доз вакцин от гриппа доступны в Псковской области - Михаил Ведерников

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В Псковской области отмечается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. В рамках рабочей встречи с министром здравоохранения Мариной Гаращенко и руководителем управления Роспотребнадзора Еленой Припутенко губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе, сообщается в его канале в Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Губернатор сообщил, что за прошедшую неделю зафиксировано более 3 700 случаев ОРВИ. Эпидемический порог не превышен, ситуация остаётся стабильной. Но если у взрослых показатели снижаются, то среди детей – выросли почти на 13,5 %. Случаев гриппа с весны не зарегистрировано.

«В период сезонного роста заболеваемости важно защитить здоровье заранее. Своевременная вакцинация позволяет избежать тяжёлых осложнений и снижает риски распространения вирусов в школах, детских садах и трудовых коллективах. Сейчас в регионе доступно более 117 тысяч доз вакцин: "Флю‑М", "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп" с обновлённым штаммовым составом. Сделать прививку можно в ФАПах, амбулаториях и поликлиниках по месту жительства», - отметил губернатор.

Он отметил, что для удобства жителей пункты вакцинации открыты в торговых центрах: в Пскове в «Империале», а в Великих Луках в «Апельсине», а также работают выездные бригады.

«Поручил держать ситуацию на контроле, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения эпидемиологической обстановки», - заключил Михаил Ведерников.

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