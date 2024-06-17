Выпускники школ за две недели запросили результаты ЕГЭ на Госуслугах полтора миллиона раз

Выпускники школ за 2 недели запросили результаты единого госэкзамена на Госуслугах полтора миллиона раз. Это на 40% больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Минцифры.
Первыми итоги экзаменов посмотрели школьники из Южно-Сахалинска и Владивостока. Больше всего запросов поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока.
Преимущества Госуслуг:
- не нужно вводить дополнительные сведения или идти в школу — достаточно подтверждённой учётной записи на портале; и запроса в личном кабинете;
- на всё уйдёт не более 5 минут;
- при подаче заявления в вуз онлайн на портале результаты ЕГЭ с Госуслуг приравниваются к оригиналам.
Какие результаты ЕГЭ доступны:
- на портале уже можно посмотреть баллы за экзамены по русскому, математике, географии, литературе и химии. Впереди — обществознание, физика, информатика, история, биология и иностранные языки;
- узнать свои баллы за ЕГЭ могут также выпускники прошлых лет, начиная с 2019 года.