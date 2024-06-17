Общество

Выпускники школ за две недели запросили результаты ЕГЭ на Госуслугах полтора миллиона раз

Выпускники школ за 2 недели запросили результаты единого госэкзамена на Госуслугах полтора миллиона раз. Это на 40% больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Минцифры.

Первыми итоги экзаменов посмотрели школьники из Южно-Сахалинска и Владивостока. Больше всего запросов поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока.

Преимущества Госуслуг:

не нужно вводить дополнительные сведения или идти в школу — достаточно подтверждённой учётной записи на портале; и запроса в личном кабинете;

на всё уйдёт не более 5 минут;

при подаче заявления в вуз онлайн на портале результаты ЕГЭ с Госуслуг приравниваются к оригиналам.

Какие результаты ЕГЭ доступны: