Общество

Юрий Сорокин получил благодарственное письмо Анны Цивилевой

Благодарственные письма председателя Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анны Цивилевой вручены руководителям региональных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном филиале «Защитников Отечества».

Фотографии: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

«1 июня 2024 года Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" отметил свою первую годовщину работы. Филиал фонда по Псковской области по итогам работы вошел в пятерку лучших из 89 регионов России. И во многом это благодаря вам – вашей помощи, поддержке, оперативному реагированию на появляющиеся проблемы и трудности, вашему неравнодушию и искреннему желанию помочь людям», - обратилась с приветственным словом к награждаемым руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

Благодарственные письма за высокий профессионализм и активное участие в деятельности Государственного фонда «Защитники Отечества» вручены руководителю Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества, депутату Псковской городской Думы Алесе Михачевой, директору ООО «Псков-Полимер», вице-спикеру Псковского областного Собрания Юрию Сорокину, директору ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» Евгению Николаеву.

Вручения ожидают благодарственные письма заместителю директора по производству ООО «СпецДор60», депутату Псковского областного Собрания Владимиру Кузю и заместителю директора по региональному развитию Ассоциации внутреннего туризма России Андрею Иванову, которые не смогли прибыть в филиал.

Пользуясь случаем, начальник управления делами правительства Псковской области Ксения Александрова вручила благодарственное письмо губернатора Псковской области Михаила Ведерникова охраннику филиала фонда Сергею Богданову за большой личный вклад в подготовку торжественного мероприятия, посвященного 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.