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Общество

Как знакомились жители Великих Лук 10 лет назад, рассказали архивисты

18.06.2024 20:07|ПсковКомментариев: 0

О чем думали и что обсуждали жители Псковской области 10 лет назад, рассказал Государственный архив Псковской области в новом выпуске передачи «Архив PRO».

«Кто-то скажет: я не помню, что делал вчера, как же тут упомнить то, что было так давно? Но у нас есть материалы, которые помогут погрузиться в историю начала 2000 годов. Это сюжеты телекомпаний – "Телеком" и "Импульс-ТВ", а также фрагменты программ студий телевидения из Дедович и Дно, хранящиеся в фондах Государственного архива Псковской области», - отметили архивисты.

В свежем выпуске «Архив PRO» зрители узнают, каких странных птиц встречали на улицах Пскова, как знакомились жители Великих Лук, что включали в конкурс мастеров машинного доения, как проходила работа летнего лагеря для школьников в Дедовичах.

Теги: #Государственный архив Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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