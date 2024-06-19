Общество

Новый закон обяжет операторов сообщать клиентам об изъятии номера

Мобильных операторов могут обязать уведомлять абонентов о расторжении заключенных с ними договоров и изъятии телефонных номеров. Такой законопроект с поправками в закон «О связи» 19 июня внесут в Госдуму глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и вице-спикер Борис Чернышов.

В настоящее время операторы при наличии обстоятельств, предусмотренных законом «О связи», вправе расторгнуть договор на оказание услуг в одностороннем порядке. В правилах оказания услуг, утвержденных постановлением правительства, вступающих в силу с 1 сентября 2024 года, также указано о возможности операторов прекращать обслуживание абонентов, которые не пользовались номером в течение 90 дней и более, говорится в пояснительной записке.

Сейчас в законодательстве не установлена обязанность операторов уведомлять о таких действиях абонентов, отмечается в документе. Этим могут воспользоваться мошенники, которые, заполучив такие телефонные номера, автоматически имеют доступ к личным данным человека, его аккаунтам в соцсетях, банковским профилям и государственным сервисам, пишут «Известия».

Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О связи», согласно которым операторы должны будут уведомлять абонентов не позднее чем за 10 дней до завершения действия договора через SMS, портал Госуслуг, по электронной почте, либо через личный кабинет абонента.