«Гайд-парк»: Общественная палата Псковской области 6.0 — перезапуск? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 июня. Гость студии – председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.
Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним начало работы шестого созыва Общественной палаты Псковской области.