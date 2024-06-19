Общество

Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за гроз, ливней и штормового ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 123 дизельных генератора общей мощностью 2,9 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

«Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - отметили энергетики.

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Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.