Александр Седунов: Общественной палате нужно придать новый импульс

Общественной палате Псковской области нужно придать новый импульс, новые черты. Об этом в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил председатель палаты, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.
Он отметил, что входил в состав первого состава Общественной палаты Псковской области в 2009 году. Именно тогда, по мнению председателя шестого состава, начал вырабатываться определенный стиль работы Общественной палаты Псковской области, а также в целом впервые Общественные палаты начали собираться в России.