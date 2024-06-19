Общество

Александр Седунов: Общественной палате нужно придать новый импульс

Общественной палате Псковской области нужно придать новый импульс, новые черты. Об этом в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил председатель палаты, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.

«Сегодня стоит вопрос о том, чтобы придать дополнительный импульс, новые черты деятельности Общественной палаты. Мне думается, они были бы весьма интересны и важны. Ранее состав Общественной палаты был достаточно большим — 36 человек, сегодня — 21 человек в составе палаты, и мне думается, в этом меньшем активном рабочем составе необходимо четко научиться работать и отвечать на различные запросы, на различные нужды», - сказал Александр Седунов.

Он отметил, что входил в состав первого состава Общественной палаты Псковской области в 2009 году. Именно тогда, по мнению председателя шестого состава, начал вырабатываться определенный стиль работы Общественной палаты Псковской области, а также в целом впервые Общественные палаты начали собираться в России.