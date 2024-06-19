Общество

Губернатор Псковской области вручил награды и почетные звания отличившимся жителям региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные, ведомственные и региональные награды отличившимся жителям региона. Награждение прошло в рамках торжественного приема по вручению наград, посвященного Дню России, 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Такие мероприятия мы проводим регулярно, - обратился к собравшимся глава региона. - У нас, действительно, очень много ярких, талантливых, трудолюбивых и ответственных людей, заслуженных экспертов и надежных профессионалов во всех направлениях. И что особенно важно, с каждым годом награждения становится все больше и больше. Это закономерное следствие того, что все больше людей включается в работу в развитии нашей любимой Псковской области и нашей страны».

Псковских военнослужащих, отличившихся при исполнении задач в ходе специальной военной операции, наградили орденом Мужества, медалями «За отвагу» и медалью Суворова.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены Владимир и Валентина Павлович.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награжден заведующий отделением Псковской областной клинической больницы Сергей Ильяшенко.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено артисту Великолукского драматического театра Игорю Николаеву.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено артистке Губернаторского симфонического оркестра Псковской областной филармонии Елене Соколовой.

Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено главе Струго-Красненского муниципального округа Александру Волкову.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено дежурному помощнику начальника вокзала станции Дно Санкт-Петербург-Витебского участка открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Наталье Алексеевой.

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Кроме того, губернатор вручил паспорта граждан Российской Федерации активистам «Движения первых».

Также были вручены почетные грамоты губернатора Псковской области.