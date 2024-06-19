Общество

Суд признал недействительной сделкой договор подряда по реставрации Петровской башни и крепостной стены в Пскове

Арбитражный суд Псковской области признал недействительной сделкой договор подряда между предпринимателем Валерием Афонькиным и ООО «ПромЖилСтрой» по реставрации Петровской башни и участка крепостной стены в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к индивидуальному предпринимателю Валерию Афонькину и обществу с ограниченной ответственностью «ПромЖилСтрой» о признании договора подряда недействительным. В основу искового заявления заложен довод управления о мнимости сделки, ввиду отсутствия доказательств исполнения договора в натуре данными лицами.

Афонькин является арендатором памятника архитектуры «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного города», расположенного по адресу: город Псков, улица Свердлова (от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса). Памятник сдается в аренду для использования в качестве кафе.

Во исполнение охранно-арендного договора на пользование памятником истории и культуры крепостной стены окольного города, между индивидуальным предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью «ПромЖилСтрой» заключен договор подряда, согласно которому подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по реставрации кладки и деревянной кровли на памятнике архитектуры «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного города», расположенного по адресу: Псков, улица Свердлова (от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса).

18 июня Арбитражный суд Псковской области огласил резолютивную часть решения по делу, согласно которой суд признал договор подряда недействительной сделкой. В качестве последствия недействительности сделки суд признал не принятыми реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в ЕГРОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на сумму 16 млн 496 тыс. 312,47 руб., 5 млн 213 тыс. 271 руб., 8 млн 52 тыс. 916,78 руб.