Александр Седунов: Нет тем, которые не интересуют Общественную палату

Общественную палату Псковской области интересуют все актуальные проблемы, которые возникают в Псковской области. И эти проблемы и мнения можно донести до органов исполнительной и законодательной власти. Об этом в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил председатель палаты, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.
Гость студии подчеркнул, что при этом и Общественная палата Псковской области, и все остальные должны находиться в законодательных ограничениях.