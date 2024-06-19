Общество

Александр Седунов: Нет тем, которые не интересуют Общественную палату

Общественную палату Псковской области интересуют все актуальные проблемы, которые возникают в Псковской области. И эти проблемы и мнения можно донести до органов исполнительной и законодательной власти. Об этом в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил председатель палаты, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.

«В работе всегда возникают моменты, когда ты относишься критично к каким-то темам и направлениям. Мне думается, что в деятельности Общественной палаты нет тем, которые бы ее не интересовали — с учетом многообразия общественных организаций. С другой стороны, у Общественной палаты, у членов Общественной палаты, у общественных организаций всегда есть возможность донести эту точку зрения либо через Общественную палату, либо напрямую в органы исполнительной власти или в депутатский корпус», - сказал Александр Седунов.

Гость студии подчеркнул, что при этом и Общественная палата Псковской области, и все остальные должны находиться в законодательных ограничениях.