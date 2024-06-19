Мой дом — моя крепость: необходимо ли отменять пределы самообороны при защите жилища?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли гражданам дать право защищать свой дом любыми способами?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене пределов самообороны при защите дома. Проект предполагает, что в российском законодательстве будет закреплен принцип «Мой дом — моя крепость». Граждане могут получить право защищаться на своей территории — в месте проживания или в месте пребывания — любыми доступными средствами. Надо сказать, что во многих странах отсутствие пределов самообороны — уже давно сложившаяся норма: в случае реальной опасности человек на своей территории может защищаться от кого угодно и как угодно. Вроде бы звучит логично, но есть у такой нормы и противники. В общественной дискуссии озвучиваются опасения, что, если законопроект будет принят, то понятие «превышение необходимой самообороны» уйдет в прошлое. И тогда у человека будут полностью развязаны руки в плане используемых методов самозащиты, защиты близких и своего имущества, и тогда ему будет намного легче уйти от ответственности за пьяную разборку с друзьями на кухне: «А что — это была самооборона». Так нужно ли гражданам дать право защищать свой дом любыми способами? Чего в этой инициативе больше — здравого смысла или необдуманного следования веяниям Запада? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Полностью приветствует новый законопроект председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, заместитель председателя регионального отделения организации «Право на оружие» Игорь Иванов. Этот вопрос, отмечает он, назрел давно: много лет его организация выступает за совершенствование нормативного регулирования оружия и самообороны. Например, те же страны постсоветского лагеря еще в 90-е годы приняли «Закон об оружии», согласно которому любой законопослушный гражданин имеет право покупать и хранить дома огнестрельное оружие. В нашей стране такого закона нет. И Игорь Иванов сильно сомневается, что законопроект об отмене пределов самообороны при защите дома тоже будет принят.
Автор-исполнитель и общественный деятель, представитель бизнес-сообщества региона Николай Рассадин разделяет скепсис Игоря Иванова и тоже полагает, что законопроект принят не будет: инициатива исходит от оппозиционной партии, а «Единая Россия» этого не любит. А во-вторых, власти очень не любят давать гражданам права, в том числе право защищать свою жизнь и здоровье. А так-то инициатива прекрасная и давно ожидаемая. Этот постулат — «Мой дом — моя крепость» — надо было прописывать в российском законодательстве еще лет 30 назад (как, собственно, и закон об оружии). За примером ходить далеко не надо. В 2002 году был убит король русского шансона Михаил Круг. Если бы такая норма была прописана в законе и у него дома хранилось бы оружие, то он смог бы в целях самозащиты выстрелить в нападавших и был бы жив, уверен Николай Рассадин. А все разговоры о том, что законодательная отмена пределов самообороны развяжет людям руки, он считает несостоятельными — уж если кто-то и будет злоупотреблять, то само государство.
«Лучше не будить лихо, пока оно тихо», - убежден председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области, ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке Джемал Малышев. Нашей стране достаточно тех нормативных актов о самообороне, которые имеются сейчас. А раз так, то зачем все усложнять?
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Если законопроект об отмене пределов самообороны при защите жилища примут, это будет совершенно новая практика в российском законодательстве, но надо серьезно проработать этот документ, чтобы он не побуждал людей недобросовестно пользоваться правом на самооборону и причинять вред интересам других людей. В этом убежден уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. В целом он считает инициативу либерал-демократов засуживающей внимания.
Лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании, в недавнем прошлом врач скорой помощи Артур Гайдук знает много случаев, когда нападали на человека, он защищался, а потом садился в тюрьму за превышение самообороны. Инициатива ЛДПР, по его мнению, — как раз для таких случаев. Если жизни человека что-то угрожает, никакая самооборона не будет чрезмерной. А чтобы инициативу не использовали во зло, надо отточить каждую формулировку законопроекта до принятия.
Положительно к законопроекту об отмене пределов самообороны при защите дома воспринимает и председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. Можно ли назвать эффективно работающим закон, по которому ты оказался за решеткой за то, что пытался защитить свою семью в собственном же доме, а нападавшего оправдали? Это вряд ли. Нужно изучить опыт других стран в части законодательства о самообороне и принимать собственный закон, полагает Наталья Никифорова.
Фото: Наталья Никифорова / «ВКонтакте»
Неоднозначно к инициативе либерал-демократов относится психолог Сергей Калинин. С одной стороны, рассуждает он, в нашем государстве должно быть реализовано право человека на безопасность жилища, а с другой - у него есть сомнения, что наше общество к этому готово. Слишком уж в нашей стране сильна вера в верховную власть, которая следит за порядком, а само гражданское общество находится в стадии становления и сознание граждан не вполне дозрело до того, чтобы брать на себя осознанную ответственность. Также Сергей Калинин объяснил, почему Россию не вполне правильно сравнивать с Соединенными Штатами в попытках пойти по их примеру и либерализировать законодательство о самообороне.
Мой дом — моя крепость. Это факт. Но защищать крепость можно по-разному. Мнения наших экспертов по инициативе ЛДПР разделились. Одни считают, что надо оставлять все как есть, главное — не сделать хуже. Другие поддерживают предложение отменить пределы самообороны при защите дома, а третьи пребывают в «растрепанных чувствах». Так или иначе, дальнейшая судьба инициативы неизвестна — в документах к законопроекту содержится отзыв правительства, где сказано, что она требует существенной доработки.
Татьяна Иванова