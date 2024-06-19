Общество

Мой дом — моя крепость: необходимо ли отменять пределы самообороны при защите жилища?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли гражданам дать право защищать свой дом любыми способами?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене пределов самообороны при защите дома. Проект предполагает, что в российском законодательстве будет закреплен принцип «Мой дом — моя крепость». Граждане могут получить право защищаться на своей территории — в месте проживания или в месте пребывания — любыми доступными средствами. Надо сказать, что во многих странах отсутствие пределов самообороны — уже давно сложившаяся норма: в случае реальной опасности человек на своей территории может защищаться от кого угодно и как угодно. Вроде бы звучит логично, но есть у такой нормы и противники. В общественной дискуссии озвучиваются опасения, что, если законопроект будет принят, то понятие «превышение необходимой самообороны» уйдет в прошлое. И тогда у человека будут полностью развязаны руки в плане используемых методов самозащиты, защиты близких и своего имущества, и тогда ему будет намного легче уйти от ответственности за пьяную разборку с друзьями на кухне: «А что — это была самооборона». Так нужно ли гражданам дать право защищать свой дом любыми способами? Чего в этой инициативе больше — здравого смысла или необдуманного следования веяниям Запада? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Полностью приветствует новый законопроект председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, заместитель председателя регионального отделения организации «Право на оружие» Игорь Иванов. Этот вопрос, отмечает он, назрел давно: много лет его организация выступает за совершенствование нормативного регулирования оружия и самообороны. Например, те же страны постсоветского лагеря еще в 90-е годы приняли «Закон об оружии», согласно которому любой законопослушный гражданин имеет право покупать и хранить дома огнестрельное оружие. В нашей стране такого закона нет. И Игорь Иванов сильно сомневается, что законопроект об отмене пределов самообороны при защите дома тоже будет принят.

«Что касается этого закона: есть скептицизм, что он пройдет через Госдуму, потому что его вносит фракция ЛДПР, а не фракция "Единая Россия". Но все-таки надежда умирает последней. Что касается сомнений, что это приведет к увеличению преступности: наоборот, люди же грамотные, я сам имею две лицензии на оружие. Невменяемый человек просто не сможет пройти практику по продлению лицензии. То есть люди, которые имеют сейчас на руках, например, охотничье оружие, будут оборонять свое жилище, свой дом по всем правилам. И уже не будет здесь таких резонансов, когда человек при самообороне защищал себя, свою семью, свой дом и потом получил реальный уголовный срок, который, к сожалению, является очень большим, потому что наступает или смерть потерпевшего-преступника, или тяжкие телесные повреждения. Так что законопроект приветствуется».

Автор-исполнитель и общественный деятель, представитель бизнес-сообщества региона Николай Рассадин разделяет скепсис Игоря Иванова и тоже полагает, что законопроект принят не будет: инициатива исходит от оппозиционной партии, а «Единая Россия» этого не любит. А во-вторых, власти очень не любят давать гражданам права, в том числе право защищать свою жизнь и здоровье. А так-то инициатива прекрасная и давно ожидаемая. Этот постулат — «Мой дом — моя крепость» — надо было прописывать в российском законодательстве еще лет 30 назад (как, собственно, и закон об оружии). За примером ходить далеко не надо. В 2002 году был убит король русского шансона Михаил Круг. Если бы такая норма была прописана в законе и у него дома хранилось бы оружие, то он смог бы в целях самозащиты выстрелить в нападавших и был бы жив, уверен Николай Рассадин. А все разговоры о том, что законодательная отмена пределов самообороны развяжет людям руки, он считает несостоятельными — уж если кто-то и будет злоупотреблять, то само государство.

«Все бытовые драмы, которые разворачиваются в пределах жилища, никуда не денутся. Закон должен, во-первых, быть очень четко прописан, конкретно: что подразумевается под жилищем, что подразумевается под проникновением в жилище с преступным умыслом. Это должно быть очень четко прописано, но это вообще не проблема, ведь во многих странах мира такая норма существует, и взять ее за основу можно, ничего страшного я в этом не вижу. Другое дело, что у нас, к сожалению, наша правоохранительная, судебная системы далеки от совершенства, и злоупотребления могут быть со стороны государства, а не граждан. Поэтому все равно такая норма должна быть. Человек, находясь у себя дома, должен быть спокоен».

«Лучше не будить лихо, пока оно тихо», - убежден председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области, ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке Джемал Малышев. Нашей стране достаточно тех нормативных актов о самообороне, которые имеются сейчас. А раз так, то зачем все усложнять?

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Я думаю, это не пройдет. Юридическая комиссия, которая состоит из специалистов и консультантов, даст отрицательное заключение. Понимаете, в чем дело? Либерально-демократические партии, ключевое слово - либеральные. Они ориентируются на западные ценности: мой дом - моя крепость и так далее. И потом, надо же понимать уровень правосознания населения. Кто и как это поймет? Это юристы не всегда могут договориться. Прокурор говорит одно, адвокат - другое на суде. Судья принимает третье решение. Это очень спорные вещи, поэтому лучше "не будить лихо, пока оно тихо".

Если законопроект об отмене пределов самообороны при защите жилища примут, это будет совершенно новая практика в российском законодательстве, но надо серьезно проработать этот документ, чтобы он не побуждал людей недобросовестно пользоваться правом на самооборону и причинять вред интересам других людей. В этом убежден уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. В целом он считает инициативу либерал-демократов засуживающей внимания.

«Защита прав личности, имущества гражданина – это одни из тех фундаментальных прав, которые установлены как институтом права Российской Федерации, так и международным правом. Если такая норма будет установлена, то, конечно же, она будет работать и как превентивная мера перед преступниками, перед нападением на жилые комплексы, квартиры. Все-таки задумали, чтобы закон разрешал гражданам оказать любые способы самообороны для защиты своего жилища, своей семьи от преступных посягательств».

Лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании, в недавнем прошлом врач скорой помощи Артур Гайдук знает много случаев, когда нападали на человека, он защищался, а потом садился в тюрьму за превышение самообороны. Инициатива ЛДПР, по его мнению, — как раз для таких случаев. Если жизни человека что-то угрожает, никакая самооборона не будет чрезмерной. А чтобы инициативу не использовали во зло, надо отточить каждую формулировку законопроекта до принятия.

«В принципе, это нормально, когда человек защищает свой дом, если есть угроза для жизни. Здесь на самом деле не должно быть границ в самообороне. Если есть угроза для жизни, все - нет границ. Но надо учитывать много нюансов. Непременно должна быть угроза для жизни, иначе говоря, нельзя, чтобы законы использовали во зло. Есть буква закона и дух закона, и у нас очень часто с этим путаница».

Положительно к законопроекту об отмене пределов самообороны при защите дома воспринимает и председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. Можно ли назвать эффективно работающим закон, по которому ты оказался за решеткой за то, что пытался защитить свою семью в собственном же доме, а нападавшего оправдали? Это вряд ли. Нужно изучить опыт других стран в части законодательства о самообороне и принимать собственный закон, полагает Наталья Никифорова.

Фото: Наталья Никифорова / «ВКонтакте»

«Я считаю, что это очень важный закон, его необходимо рассмотреть. И, безусловно, нормы, которые применяются к тому, на кого напали и кто нападал, нужно пересмотреть. Были примеры: папа защищал своего сына и потом еще получил какой-то срок. Я считаю, что это совершенно неправомерно. Это несоответствие справедливости, которая должна существовать, необходимо нивелировать и исключить из закона. Люди должны понимать, что они имеют право заступаться».

Неоднозначно к инициативе либерал-демократов относится психолог Сергей Калинин. С одной стороны, рассуждает он, в нашем государстве должно быть реализовано право человека на безопасность жилища, а с другой - у него есть сомнения, что наше общество к этому готово. Слишком уж в нашей стране сильна вера в верховную власть, которая следит за порядком, а само гражданское общество находится в стадии становления и сознание граждан не вполне дозрело до того, чтобы брать на себя осознанную ответственность. Также Сергей Калинин объяснил, почему Россию не вполне правильно сравнивать с Соединенными Штатами в попытках пойти по их примеру и либерализировать законодательство о самообороне.

«Потребность в безопасности всегда реализуется в некоем контексте – историческом, социальном, политическом и так далее. Знаете, очень часто в качестве сравнения приводят Соединенные Штаты, что там разрешено владение оружием, то есть там достаточно широкие права в плане самообороны и по защите жилища. Но, понимаете, Соединенные Штаты – это страна переселенцев, которые ехали покорять другой континент, где каждый переселенец был достаточно автономен и, не защищая себя, просто не смог бы выжить в абсолютно чужой стране, на абсолютно чужом континенте. У нас традиция несколько иная. С одной стороны, например, громадная череда каких-то гражданских войн, междоусобиц. Если посмотреть историю, начиная с древности, то нет никакой, собственно, гарантии, что оружие не будет повернуто против соседа при каком-то недоразумении, при каких-то коммунальных разборках. И вот здесь, может быть, всё зависит от уровня доверия в обществе, от уровня дружелюбия между людьми в обществе. А, между прочим, существуют исследования, например, в контексте бизнеса, когда изучается индекс доверия, насколько люди доверяют друг другу, насколько они дружелюбно относят друг другу. К сожалению, наша страна далеко не на первых местах в этих индексах. Как люди будут это оружие использовать - это тоже очень большой вопрос».

Мой дом — моя крепость. Это факт. Но защищать крепость можно по-разному. Мнения наших экспертов по инициативе ЛДПР разделились. Одни считают, что надо оставлять все как есть, главное — не сделать хуже. Другие поддерживают предложение отменить пределы самообороны при защите дома, а третьи пребывают в «растрепанных чувствах». Так или иначе, дальнейшая судьба инициативы неизвестна — в документах к законопроекту содержится отзыв правительства, где сказано, что она требует существенной доработки.

Татьяна Иванова