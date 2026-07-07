У школы №1 имени Леона Поземского в Пскове стартовал ремонт ограждения

Начались масштабные работы у школы №1 имени Леона Поземского в Пскове по капитальному ремонту забора — в первую очередь обновляют участок ближе к набережной, сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Борис Елкин / Мах

Проект реализуется в рамках двухгодичного контракта: работы будут вестись в этом и следующем году. Сейчас специалисты приступают к демонтажу существующего ограждения, а затем начнут возводить новое — аналогичное прежнему по внешнему виду и конструкции.

В рамках проекта планируется выполнить устройство нового фундамента, возвести кирпичные столбы и цоколь с последующей штукатуркой, смонтировать металлические решётчатые панели, ворота и калитку.

Ремонт ограждения у школы №1 — это часть ремонтной кампании в образовательных учреждениях города Пскова. Борис Елкин также напомнил, что в этом году реализуется 83 вида ремонтных работ в школах и садах.



«Наша цель — создать для ребят безопасные и комфортные условия», — резюмирует Борис Елкин.