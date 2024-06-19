Общество

Журнал «Кремли и крепости» расскажет о защитных сооружениях в Себеже

О крепостных сооружениях в Себеже расскажет журнал «Кремли и крепости». Об этом известный историк Андрей Михайлов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Андрей Михайлов / «ВКонтакте»

Новый выпуск посвящен защитным укреплениям, которые располагались на Замковой горе в Себеже. «Имел честь участвовать непосредственно. Следующим номером пойдет Осовец», – рассказал Андрей Михайлов.

«Кремли и крепости земли русской» — это журнал об истории русской земли, о легендарных кремлях и крепостях, известных военных событиях, связанных с ними, и вооружении. Во вложении к выпускам идут карты для настольной игры.

Каждый номер журнала рассказывает о стратегическом значении крепостей, 10 важных датах в истории городов, различных элементах фортификации, вооружении. В серии планируется 75 выпусков. Новый выпуск выходит каждые две недели.