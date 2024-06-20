Общество

Осужденные к принудительным работам помогают бездомным животным в Великих Луках

Итоги неоднократных посещений великолукского Центра милосердия для животных осужденными, отбывающими наказание в исправительном центре № 1, подвели на рабочей встрече, состоявшейся между руководителем зооприюта Татьяной Тимофеевой и врио начальника ИЦ-1 Иваном Гаморчуком. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, дружественные отношения, сложившиеся на протяжении 7 месяцев, участники скрепили подписями на двухстороннем соглашении о дальнейшем взаимодействии.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Так, Татьяна Тимофеева выразила слова благодарности администрации ИЦ-1 и лицам, отбывающим в нем наказание, за неравнодушие и содействие в благоустройстве центра, рассказала о том, как изменилась территория и жизнь приюта с появлением новых гостей. Начальник ИЦ в свою очередь подчеркнул значимость волонтерской деятельности и отметил, что среди осужденных желающих помочь четвероногим становится все больше. Недавно под опеку было взято новое жилище для собак – Веретье, где в минувшие выходные так же активно шли работы по благоустройству периметра.

Заготовка дров на зиму, стройка новых вольеров и снос старых сооружений, ремонт проводки, реставрация прилегающих дорожек и площадок, вывоз производственных отходов и, конечно, общение и прогулки с собаками – вот основной фронт помощи мохнатым жителям зооприютов.

«Такие инициативы отбывающих наказание напрямую связаны с обеспечением их полезной занятости во внерабочее время, что демонстрирует желание осужденных помогать обществу, тем самым доказывая своё исправление. Планируем делать это и впредь» - сказал Иван Гаморчук.