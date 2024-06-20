Общество

Псковичей старше 14 лет приглашают на поисковую экспедицию в Калужскую область

Жители Псковской области могут стать участниками масштабной поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области, экспедиция пройдёт в Калужской области на территории деревни Цветовка с 10 по 24 августа.

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

В международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» могут принять участие и опытные, и начинающие юные поисковики с 14 лет. Чтобы стать участником этого патриотического слёта, нужно зарегистрироваться по ссылке до 19 июля.

Энтузиасты проведут раскопки на местах героических сражений Великой Отечественной войны. Участники мероприятий не только примут участие в поисковой деятельности. Добровольцы обсудят вопросы международного сотрудничества поисковиков, посетят места боевой славы. Ключевым мероприятием станет церемония отпевания и торжественного захоронения обнаруженных павших защитников Отечества на воинском мемориале.

Одна из главных задач мероприятия - привлечение молодежи к поисковой работе по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, формированию героического образа прошлого России. В рамках учебной программы «Школа поисковика» для подростков - членов поисковых отрядов проходят занятия по военной археологии, оформлению поисковой документации, работе с интернет-сайтом Всероссийского информационно-поискового центра. Ребята учатся обращаться с щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны, узнают от антропологов особенности строения скелета человека и на практике научатся применять полученные знания.

Для всех участников проводятся тематические круглые столы, творческие вечера, презентации поисковых отрядов, демонстрации художественных фильмов о войне, исторические викторины, работают интерактивные реконструкторские площадки.

Организатор экспедиции - Федеральное агентство по делам молодежи в рамках программы «Роспатриот» и Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».