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Общество

Около 100 млн рублей выделили на ремонт образовательных учреждений Пскова

20.06.2024 13:15|ПсковКомментариев: 0

Ремонты в детских садах и школах начались в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Лето – самое подходящее время для ремонтов в учреждениях образования. В некоторых детских садах и школах они уже начались. Например, в детском саду №37 "Кораблик" капитально ремонтируют пищеблок, а в Центре развития ребенка "Загадка" №55 полностью меняют кровлю», - рассказал глава города.

Всего в этом году планируют провести ремонтные работы в 27 детских садах и 28 школах. В каждом учреждении они разные. Это установка ограждений и домофонов, замена окон, капремонт стен, систем водоснабжения, санитарных комнат, общежитий, спортивных залов, кабинетов, холлов.

В общей сложности на эти цели направлено около 100 млн рублей, добавил глава Пскова.

Теги: #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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