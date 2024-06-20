Общество

Усвятскому округу присвоят звание «Край партизанской славы»

Ходатайства глав трех муниципальных образований о присвоении почетного звания Псковской области «Край партизанской славы» рассмотрели в Пскове 20 июня в преддверии Дня партизан и подпольщиков. По итогам заседания звание решили присвоить Усвятскому муниципальному округу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Звание присвоено уже шести муниципалитетам, они получают грант на проведение патриотических мероприятий и благоустройство памятников», — сказал Михаил Ведерников.

Комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания «Край партизанской славы» в составе историков, краеведов и представителей общественности обсудила документы и ходатайства глав муниципальных образований.

Муниципальным образованиям, которым присвоено почетное звание Псковской области «Край партизанской славы», ежегодно выделяются поощрительные гранты в форме дотаций из областного бюджета в размере 500 тысяч рублей, которые рекомендовано использовать на мероприятия патриотической направленности.

В 2024 году ходатайства направили главы Бежаницкого района, Новоржевского муниципального округа и Усвятского муниципального округа. Глава Усвятского округа ранее уже подавал ходатайство в 2021, 2022 и 2023 годах. Главы Бежаницкого района и Новоржевского муниципального округа заявили ходатайства впервые.

В ходе заседания главы муниципальных образований представили доклады о партизанском движении на территории муниципалитетов.

Директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова отметила, что каждое из представленных муниципальных образований соответствуют критериям, установленным соответствующим положением.

«Приоритет есть в Бежаницком районе. Я лично поддерживаю Усвятский район, я бы сказала, что по дополнительным критериям, количеству захоронений и патриотическим мероприятиям мы имеем наиболее обширную информацию. Также это может стать одним из направлений сотрудничества с соседним государством», — сказала она.

Члены комиссии также поддержали мнение Наталья Исаковой, отмечая высокий уровень патриотической работы в Усвятах. Также члены комиссии отметили, что по основным критерием, без учёта дополнительных, выигрывает Бежаницкий район.

По итогам заседания комиссия приняла решение о присвоении почетного звания Псковской области «Край партизанской славы» Усвятскому муниципальному округу.

«Безусловно, все районы заслуживают звания. Двум районам посоветуем сосредоточиться на патриотической работе», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, закон Псковской области «О почетном звании Псковской области "Край партизанской славы"» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

Всего с 2018 года почетное региональное звание присвоено пяти районам Псковской области — Себежскому, Дедовичскому, Невельскому, Новосокольническому, Стругокрасненскому и Гдовскому.