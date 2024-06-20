Общество

О новой схеме мошенников предупредила псковская полиция

Мошенники разработали схему обмана со звонком по видеосвязи в мессенджерах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

«На мобильный телефон поступает видеозвонок из мессенджеров Telegram, Viber или WhatsApp якобы от имени банка (на аватарке изображен логотип банка), мошенники разговаривают от лица "роботизированной системы", просят разместить камеру телефона таким образом, чтобы было хорошо видно лицо. В этот момент злоумышленники снимают лицо жертвы, чтобы затем использовать изображение его для входа по биометрии в приложения реальных банков, сделав это, они похитят все денежные средства, находящиеся на счетах потерпевшего, а также оформят кредиты. Звонок по видеосвязи повышает доверие жертвы!» - рассказали о схеме в ОМВД.

Точно такую же схему используют мошенники, действуя от имени «Госуслуг». Чтобы не стать жертвой преступления, необходимо следовать простым правилам безопасности: