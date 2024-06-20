Общество

Новый травматологический пункт планируют создать в Пскове

Новый травматологический пункт планируют создать в Пскове. Об этом и. о. главного врача Псковской Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев заявил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 20 июня.

«Есть то, что мы хотим создать – это новый травматологический пункт, который закроет собой очень серьезную нишу. Для этого есть смена, план, график. На 2025 год запланировано изменение структуры самого здания, запланирован отдельный въезд под травматологический пункт для скорой медицинской помощи», – рассказал Евгений Васильев.

Он отметил, что в учреждении будет своя регистратура, две операционных, игровая комната.

«Конечно, с травматологами у нас беда, но с первого сентября будет два новых врача-травматолога. Строить будем под полноценную бригаду, которая будет выполнять этот огромный объем задач», – уточнил врач.