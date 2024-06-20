Новый травматологический пункт планируют создать в Пскове. Об этом и. о. главного врача Псковской Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев заявил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 20 июня.
Он отметил, что в учреждении будет своя регистратура, две операционных, игровая комната.
«Конечно, с травматологами у нас беда, но с первого сентября будет два новых врача-травматолога. Строить будем под полноценную бригаду, которая будет выполнять этот огромный объем задач», – уточнил врач.