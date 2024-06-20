Общество

Каждый ребенок в псковской больнице после операции получает подарок - Евгений Васильев

Каждый ребенок в Псковской детской областной клинической больнице после операции получает подарок. Об этом сообщил и. о. главного врача, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 20 июня.

«У нас введена акция "Коробка храбрости", которая сыграла большую роль в восстановлении детей. После операции каждый ребенок получал подарок, в этой акции может принять участие любой житель области и принести частичку тепла ребенку. У нас на сайте указан список того, что можно принести. Акция работает, будет работать непрерывно, и мы будем находить способы найти игрушки. Это приносит детям огромный прилив радости», – рассказал

Он уточнил, что больница не так давно столкнулась с проблемой отсутствия подобных подарков для подростков старшего возраста.