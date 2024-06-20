Общество

Эксперты назвали еще одну причину купить дачу под Псковом

Жить за городом не только полезно для здоровья (физического и ментального), но теперь еще и намного комфортнее с современной связью. Компания МТС оцифровала коттеджный поселок «Псковитянка», жить в котором мечтают многие псковичи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: МТС

Современное подключение появилось в садоводческом некоммерческом товариществе «Псковитянка» в Псковском районе. Поселение востребовано среди местных жителей, которые хотели бы перебраться жить в собственный дом, при этом не теряя связь с большим городом. Всего в 13 км от Пскова можно окунуться в полноценную жизнь за городом среди чистой природы.

Быстрый мобильный интернет и улучшенная голосовая связь МТС в «Псковитянке» делают коттеджный посёлок под Псковом еще более комфортным для жизни: теперь стабильное подключение к связи МТС будет работать там круглогодично. Именно поэтому в «Псковитянке» теперь можно учиться и работать на удалёнке, развивать свой бизнес, изучать экосистемные развлекательные сервисы МТС и многое другое. Дачникам же 4G МТС поможет оставаться на связи всегда и иметь неограниченный доступ к интернету.

«Подключение коттеджного поселка “Псковитянка” к сети МТС — знаковое событие в развитии инфраструктуры дачных поселений в Псковской области. Многие псковские семьи хотели бы перебраться жить за город, но отсутствие современного подключения или дороговизна интернета и мобильной связи — веская причина отказаться от переезда. Теперь у абонентов МТС в “Псковитянке” есть возможность пользоваться современным подключением и экосистемными возможностями по выгодным для семейного бюджета ценам, а у желающих обзавестись собственным домом в посёлке — дополнительная мотивация поскорее исполнить свою мечту», ― комментирует директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.