Общество

Более 200 книг передал для сельских библиотек Борис Елкин

Более 200 книг передал для сельских библиотек Борис Елкин, вместе с главой города Пскова к акции присоединилась главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Глава города Пскова Борис Елкин и главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева откликнулись на призыв секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Александра Козловского и приняли активное участие в акции по сбору книг для сельских библиотек Псковской области.

«У многих из нас дома хранятся книги, которые для повторного прочтения, возможно, не пригодятся, но будут необходимы в учреждениях культуры, где есть недостаток литературы. Это первая партия, которую мы привезли, до конца акции мы планируем передать еще», – сказал Борис Елкин. Он добавил, что считает эту акцию положительной и порекомендовал всем, кто может, активно к ней присоединиться.

В сборе книг, которые сегодня были переданы в общественную приемную «Единой России», приняли участие сотрудники администрации города Пскова, подведомственных учреждений, а также работники Дома офицеров, жители близлежащих домов. Всего было собрано более 200 книг.

«Все, кто хотел поделиться, приносили свои книги от всей души. Я передала те издания, которые мне, наверное, уже не пригодятся. Это книги, которыми все мои трое детей когда-то активно зачитывались», – отметила Анна Дмитриева.

Напомним, акцию «Книги – в сельские библиотеки» инициировал в Псковской области секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский. До 30 июня каждый может присоединиться к акции и помочь сельским библиотекам. На данный момент имеется запрос от библиотек 10 районов Псковской области. Нужна литература для студентов, школьников и детей младшего возраста, детские журналы, книги для внеклассного чтения, литература для взрослой аудитории.

В районах издания можно передать кураторам фонда «Земляки», их телефоны указаны на сайте. В Пскове и Великих Луках пункты сбора организованы на базе общественных приемных «Единой России»: