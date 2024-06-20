Общество

Новое почтовое отделение появится в островском поселке Воронцово

Новое почтовое отделение появится в поселке Воронцово Островского района. Об этом сообщил глава Островского районе Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

Организацию нового почтового отделения обсудил глава района с депутатом Псковского областного Собрания Арменом Мнацаканяном и руководителем Псковского управления «Почта России» Ольгой Беляцкой.

«Состояние помещений, где сегодня располагается отделение связи, не выдерживает критики. Вместе с тем, число проживающих в поселке жителей достаточно большое, они пользуются услугами "Почты России", речь о закрытии отделения не идет. Поэтому, в ходе рабочей поездки обсудили возможные варианты решения проблемы. На сегодняшний момент прорабатываем вариант о переезде отделения в другое помещение», - рассказал Дмитрий Быстров.