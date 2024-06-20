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Общество

Круглый стол, посвященный реализации муниципальной реформы в Псковской области, пройдет в пресс-центре ПЛН

21.06.2024 11:30|ПсковКомментариев: 0

Круглый стол, посвященный реализации муниципальной реформы в Псковской области, состоится сегодня, 21 июня, в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM». 

В минувшем году в регионе стартовал переход муниципальных районов на одноуровневую систему управления: вместо волостей – территориальные отделы администрации, вся полнота и ответственность власти – за главой, которого выбирают по конкурсу муниципальные депутаты, районы преобразовались в округа. В минувшем году такой путь выбрали 8 муниципалитетов, в этом году еще пять. 

Дискуссия о том, на пользу это или во вред, продолжаются, поэтому обсудим эту актуальную тему с экспертами. На круглый стол приглашены: 

    • Елена Тимашова - начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковско области 
    • Дмитрий Петров - глава Усвятского района;
    • Вера Кондратьева - глава Пыталовского муниципального округа;
    • Олег Майоров - глава Невельского муниципального округа;
    • Светлана Жирнова - заместитель главы Печорского муниципального округа по работе с поселениями;
    • Жанна Антипова - начальник управления по местному самоуправлению администрации Опочецкого округа.

Начало круглого стола — в 15.00. Видеотрансляцию из студии можно посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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