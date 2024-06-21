Общество

В Пскове завершилось профессиональное обучение сотрудников территориальных органов ФСИН России

16 сотрудников из УФСИН России по Республике Карелия, Калининградской, Псковской и Новгородской областям, впервые принятые на службу в УИС на должности среднего и старшего начальствующего состава и успешно завершившие профессиональное обучение в Псковском филиале Университета ФСИН России, получили свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала УФСИН России по Псковской области

Документ о прохождении профессионального обучения выпускникам вручил начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, который пожелал им, чтобы приобретенные в образовательной организации знания, навыки и умения совершенствовались при прохождении службы в территориальных органах ФСИН России.

За успехи, достигнутые в ходе обучения, лучшие слушатели курсов профессионального обучения были отмечены благодарственными письмами.

Кроме того, в Псковском филиале университета по сетевой форме прошли обучение 39 сотрудников, которые будут проходить службу в должности младших инспекторов.

Завтра, 22 июня, у сотрудников из 16 регионов России завершится дистанционное обучение по дополнительной профессиональной программе «Организация и ведение архивного дела в учреждениях и органах УИС РФ».